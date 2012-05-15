Кириленко: влада хоче прикрити свою провальну соціальну політику

Таку думку висловив народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Крім того, що цей законопроект розв’язує руки чиновникам і дозволяє використовувати російську мову як офіційну, витісняючи українську, він зіштовхне лобами українців, призведе до протистояння та протестів, - зауважив В.Кириленко. - Це дозволить владі відвернути увагу суспільства від провальної соціальної політики, знищення підприємництва, згортання демократичних прав та свобод».

Політик переконаний, що таким чином влада вчергове намагається штучно розділити українців на російськомовних та україномовних, які зараз як ніколи єдині в недовірі до нинішньої влади.

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Як повідомляв УНІАН, 14 травня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запропонував на цьому пленарному тижні розглянути законопроект про основи державної мовної політики.

За словами О.Єфремова, в законопроекті запропоновано, що «державна мова – українська, але при цьому в цивілізованому руслі визначається дія інших мов у нашій державі».

Довідка УНІАН. Народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про принципи державної мовної політики».

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.