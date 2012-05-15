Янукович хоче вигоду від Митного союзу «руками потрогати»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

«Всі питання, які стосуються інтеграції, залишаються для нас як питання, які ми вивчаємо. Ми будемо шукати сьогодні модель співпраці з Митним союзом», - сказав В.Янукович.

При цьому він наголосив, що Україна найближчим часом розгляне питання щодо ратифікації Угоди про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД.

«Скоріш за все, ми найближчим часом ратифікуємо», - сказав Президент України.

В.Янукович запевнив, що Україна займатиме активну позицію у співпраці з СНД. За його словами, від цього виграють усі сторони.

При цьому Президент зауважив, що за підсумками 2012 року Україна стала четвертим за обсягами торговельним партнером Росії з обсягом взаємної торгівлі 55 млрд дол.

«Цю цифру як мінімум треба зберегти, а краще підвищити, і на сьогодні йде збільшення товарообігу», - сказав В.Янукович.

Окрім того, В.Янукович наголосив, що позиція України щодо співпраці з ЄврАзЕС не змінилась. За його словами, українські посадовці зараз вивчають економічні зміни у країнах Митного союзу.

«Ми побачимо результати і звіти, і тоді можна буде про щось говорити. Сьогодні ще рано, але, як кажуть наші колеги, позитиву набагато більше. У нас немає підстав їм не вірити, але ви знаєте український менталітет – треба побачити, руками потрогати», - сказав В.Янукович.