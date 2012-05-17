Адвокат: до Іващенка більше тижня не пускають лікарів

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко, пославшись на інформацію, яку отримав сьогодні від свого підзахисного під час відвідування у слідчому ізоляторі.

«Вже більш ніж тиждень тому Валерій Іващенко відповідно до нещодавно виданого Мін’юстом і МОЗ наказу звернувся до керівництва СІЗО щодо допуску для проведення медичного обстеження обраних ним лікарів-невропатологів, які раніше вже обстежували його, але поки що жодної реакції на це не отримав», - сказав адвокат, зауваживши, що натомість В.Іващенку керівництво та медчастина СІЗО нав’язують для обстеження комісію з Міністерства охорони здоров’я у складі двох осіб.

«Головним завданням цієї комісії, - зазначив адвокат, - як вже довелося неодноразово переконатися, є завдання засвідчити, що мій підзахисний не потребує стаціонарного лікування за межами СІЗО».

В той же час Б.Нечипоренко з посиланням на родичів В.Іващенка зауважив, що його підзахисний протягом останніх днів безрезультатно звертався з клопотанням щодо залучення до його обстеження і надання рекомендацій з лікування захворювання хребта до російського лікаря, який спеціалізується на лікуванні хвороб хребта, – професора Сергія Бубновського, котрий свого часу надавав рідним В.Іващенка попередню згоду на свою участь в його обстеженні й лікуванні.

«Наразі, як повідомила дружина В.Іващенка Валентина Іващенко з посиланням на інформацію свого чоловіка, з боку представників пенітенціарної служби будь-якого повідомлення на згоду не отримано», - зазначив адвокат.

Разом з тим Б.Нечипоренко зауважив, що останніми днями його підзахисний неодноразово скаржився медикам СІЗО на біль у спині і просив у зв’язку з цим вжити відповідних заходів, але введення йому знеболювальних працівники медперсоналу СІЗО результатів не дали, більше того, як зазначив адвокат, 15 травня В.Іващенка ледь не силоміць доставили у спецкімнату для ознайомлення з протоколами суду, які приніс один із секретарів суду.

При цьому, за словами адвоката, В.Іващенко повідомляв конвой, що не може через сильні болі самостійно залишити камеру. «Але йому зробили знеболювальне, вивели насильно і примусили при цьому написати пояснення, чому він не вийшов з камери», - зазначив Б.Нечипоренко.