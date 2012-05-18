У Києві буде відкрито новий вантажний митний комплекс

У вівторок, 22 травня, відбудеться офіційне відкриття нового вантажного митного комплексу, який функціонуватиме на базі київського терміналу логістичного оператора «Рабен Україна».

Створений з метою задоволення збільшених потреб імпортерів в митному оформленні, новий вантажний митний комплекс (ВМК) дозволить обслуговувати 120 автомобілів одночасно, і оснащений відповідно до новітніх вимог митного законодавства.

На ВМК «Рабен Україна» вантажовідправникам надаватиметься весь комплекс митних послуг, включаючи послуги контролюючих органів (СЕС, екологічній інспекції та багато інших) з принципу «єдиного вікна». При цьому, «Рабен Україна» є одним з небагатьох ВМК, «під одним дахом» якого також знаходиться сучасний комерційний склад і крос-док. Завдяки цьому імпортер має можливість проводити з своїм товаром складніші операції, а також розраховувати на комплексне логістичне обслуговування, що дозволить значно скоротити його бізнес-втрати.

Як відомо, введення нового Митного кодексу покликане встановити прозорість і оперативність здійснення митних процедур. Відкриття вантажних митних комплексів, відповідних новим законодавчим нормам, є однією з ключових умов, що забезпечують ці два результати. Цивілізація умов митного оформлення за європейським прикладом, що зроблено в ВМК «Рабен Україна», - це капітальне вкладення бізнесу і держави, орієнтоване на збільшення торгової і транзитної привабливості України, і, відповідно, зростання доходу країни від ЗЕД.

Захід збере представників міжнародного бізнес-товариства і пройде за участю керівництва Державної митної служби України і представників Посольств Польщі і Королівства Нідерландів.

Учасники:

Евальд Рабен, генеральний директор і власник «Групи Рабен»;

керівництво Держмитслужби України і Київської регіональної митниці;

Пітер Ян Волтерс, Посол Королівства Нідерландів в Україні;

Генрік Литвин, Посол Польщі в Україні;

Хорхе Зукоські, Президент Американської торгової палати в Україні; представники ТППУ, а так само представники провідних міжнародних і українських компаній.

Адреса: вул. Броварська 150, Київська обл, на 34 км від метро «Лісова».

За додатковою інформацією звертайтеся:

Ганна Хоменко

Фахівець з маркетингу «Рабен Україна»

тел. +38(067) 50-12-206

e-mail: Anna.Khomenko@raben-group.com