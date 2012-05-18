У Києві буде відкрито новий вантажний митний комплекс
У вівторок, 22 травня, відбудеться офіційне відкриття нового вантажного митного комплексу, який функціонуватиме на базі київського терміналу логістичного оператора «Рабен Україна».
Створений з метою задоволення збільшених потреб імпортерів в митному оформленні, новий вантажний митний комплекс (ВМК) дозволить обслуговувати 120 автомобілів одночасно, і оснащений відповідно до новітніх вимог митного законодавства.
На ВМК «Рабен Україна» вантажовідправникам надаватиметься весь комплекс митних послуг, включаючи послуги контролюючих органів (СЕС, екологічній інспекції та багато інших) з принципу «єдиного вікна». При цьому, «Рабен Україна» є одним з небагатьох ВМК, «під одним дахом» якого також знаходиться сучасний комерційний склад і крос-док. Завдяки цьому імпортер має можливість проводити з своїм товаром складніші операції, а також розраховувати на комплексне логістичне обслуговування, що дозволить значно скоротити його бізнес-втрати.
Як відомо, введення нового Митного кодексу покликане встановити прозорість і оперативність здійснення митних процедур. Відкриття вантажних митних комплексів, відповідних новим законодавчим нормам, є однією з ключових умов, що забезпечують ці два результати. Цивілізація умов митного оформлення за європейським прикладом, що зроблено в ВМК «Рабен Україна», - це капітальне вкладення бізнесу і держави, орієнтоване на збільшення торгової і транзитної привабливості України, і, відповідно, зростання доходу країни від ЗЕД.
Захід збере представників міжнародного бізнес-товариства і пройде за участю керівництва Державної митної служби України і представників Посольств Польщі і Королівства Нідерландів.
Учасники:
Евальд Рабен, генеральний директор і власник «Групи Рабен»;
керівництво Держмитслужби України і Київської регіональної митниці;
Пітер Ян Волтерс, Посол Королівства Нідерландів в Україні;
Генрік Литвин, Посол Польщі в Україні;
Хорхе Зукоські, Президент Американської торгової палати в Україні; представники ТППУ, а так само представники провідних міжнародних і українських компаній.
Адреса: вул. Броварська 150, Київська обл, на 34 км від метро «Лісова».
За додатковою інформацією звертайтеся:
Ганна Хоменко
Фахівець з маркетингу «Рабен Україна»
тел. +38(067) 50-12-206
e-mail: Anna.Khomenko@raben-group.com