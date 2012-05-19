Тігіпко каже, що майбутнє за великими партіями

Про це він сказав в ефірі на телеканалі "Інтер", повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка.

"Час маленьких партій, які сьогодні з'являються, а завтра зникають, минув. Великі справи роблять великі партії", - заявив він.

С.Тігіпко зазначив, що рішення про об'єднання "Сильної України" з Партією регіонів було ухвалено для того, щоб спільними зусиллями змінити життя людей на краще.

"Ми могли просидіти в опозиції і критикувати владу. Це право вибору кожного - хто хоче, хай іде в опозицію, а хто ні - йде у владу і робить конкретні справи", - підкреслив він.

С.Тігіпко додав, що на сьогодні майже всі керівники обласних організацій «Сильної України» стали членами Партії регіонів і працюють в обласних адміністраціях.

Він також заявив, що реформи всіх сфер життя в Україні не можна припиняти, оскільки вони є запорукою конкурентоспроможності країни та головною умовою підвищення рівня добробуту громадян.

За словами С.Тігіпка, реформи дають результати. «Те, що ми зробили у пенсійній системі, - це серйозні і важливі кроки, ефективність яких визнають навіть ті, хто сьогодні критикує Україну», - сказав віце-прем'єр, додавши, що реформа пенсійної системи дозволила вирівняти бюджет Пенсійного фонду і не тільки стабільно виплачувати пенсії, а й підвищити їх в середньому до 1400 грн.