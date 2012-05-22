Опозиція хоче знати, що Янукович запропонує Афганістану

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявляє, що опозиційні фракції у парламенті вимагатимуть звіту міністра закордонних справ Костянтина Грищенка щодо ініціатив Президента України Віктора Януковича про участь України у місії НАТО у Афганістані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

"Опозиція має намір з’ясувати у міністра закордонних справ, який буде присутній у парламенті у п’ятницю під час Години запитань до уряду, в чому суть пропозицій, від яких Афганістану "важко буде відмовитися", - йдеться у повідомленні.

М.Томенко нагадав, що якщо йдеться про участь у військовій операції, то вона можлива лише за згоди Верховної Ради України.

Віце-спікер застеріг чинну владу від прагнення "відмити свою заплямовану репутацію шляхом залучення наших громадян до участі в подіях у гарячих точках".

За словами М.Томенка, подібна історія мала місце в часи практично міжнародної ізоляції Леоніда Кучми, коли він активно включився в такого роду дії, зокрема, шляхом направлення контингенту до Іраку.

Крім того, М.Томенко вважає сумним знаком, що Президент України, перебуваючи у США, зміг провести переговори лише з керівниками Польщі, Румунії та Афганістану.

За його словами, найбільше занепокоєння викликало висловлювання Президента стосовно того, що в України є пропозиції, від яких Афганістану "важко буде відмовитися".