Фюле пояснив, що Баррозу може бути на Євро-2012 як приватна особа

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи у ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” у Європарламенті.

“Як комісія ми ніколи не використовували слово “бойкот”, - наголосив він.

Ш.Фюле пояснив, що позиція Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу полягала у тому, що у нинішніх умовах він не має наміру відвідувати Україну під час матчів Євро-2012. “Цю позицію поділяють члени Єврокомісії”, - сказав він.

При цьому комісар зауважив, що Ж.Баррозу може відвідати матчі Євро-2012 в Україні як приватна особа, але не як запрошений гість.