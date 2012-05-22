Фюле пояснив, що Баррозу може бути на Євро-2012 як приватна особа
15:50, 22 травня 2012Політика
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Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле наголошує, що Єврокомісія ніколи не використовувала слово “бойкот” стосовно української частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
|Фюле роз`яснив позицію Баррозу
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи у ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” у Європарламенті.
“Як комісія ми ніколи не використовували слово “бойкот”, - наголосив він.
Ш.Фюле пояснив, що позиція Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу полягала у тому, що у нинішніх умовах він не має наміру відвідувати Україну під час матчів Євро-2012. “Цю позицію поділяють члени Єврокомісії”, - сказав він.
При цьому комісар зауважив, що Ж.Баррозу може відвідати матчі Євро-2012 в Україні як приватна особа, але не як запрошений гість.
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