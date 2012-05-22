Україна щорічно даватиме Афганістану півмільйона доларів

Кабінет міністрів України 21 травня схвалив проект указу Президента України «Про надання гуманітарної допомоги на потреби Уряду Ісламської Республіки Афганістан», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, проект указу розроблено «з метою надання підтримки Україною багатонаціональним міжнародним зусиллям у справі відновлення та забезпечення тривалого миру і стабільності в охопленій збройним конфліктом Ісламській Республіці Афганістан. Збройний конфлікт, який триває на території цієї країни понад 20 років, завдав значної шкоди економіці Афганістану, соціальному і гуманітарному становищу населення. Необхідність міжнародної підтримки уряду цієї країни була проголошена під час Міжнародної конференції з Афганістану, яка відбулася у грудні 2011 у м. Бонн».

Передбачається, що у 2015-2017 роках буде з держбюджету України виділятимуть щорічно на допомогу Афганістану суму, еквівалентну 500 тисячам доларів США.