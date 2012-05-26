Російський політик: російська мова дискримінується в Україні

Про це Голова Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво) сказав кореспонденту УНІАН у Москві.

«Те, що стосується статусу російської мови в Україні, звісно Росія зацікавлена в максимально високому статусі, але зрештою це суверенне питання для України», - сказав К.Косачов.

«Якщо в цьому питанні не буде наведено порядку, а зараз його немає, і це очевидно тому, що в російської мови в принципі немає ніякого статусу, і це точно не відповідає реальному стану справ, ми пов'язуватимемо цю позицію не стільки з мовою, скільки з державою», - підкреслив він.

Він переконаний, що обов'язково треба приймати відповідні законодавчі рішення і максимально підвищувати статус російської мови – до регіональної або державної.

К.Косачов вважає, що це рішення має бути вироблене з урахуванням усього українського суспільства, але, безперечно, це має бути підвищення статусу порівняно із сьогоднішнім «цілком нетерпимим і неприйнятним, коли російська мова виявляється мовою, що дискримінується в Україні».

Голова Росспівробітництва зазначив, що на підтримку російської мови за кордоном Росія має виділяти абсолютно «інші кошти». За його словами, зараз Росспівробітництво готує проект концепції державної підтримки російської мови за кордоном.

Він сподівається, що цього року буде прийняте відповідне рішення і виділені необхідні фінанси, які дадуть змогу розвинути діючу федеральну програму «Російська мова».

К.Косачов повідомив, що треба налагодити координацію роботи багатьох російських структур, які працюють у цьому напрямку.

«Слід посилювати нашу методологічну присутність, обов'язково мають бути в російських центрах науки і культури, які діють в Україні, професійні русисти, котрі могли б займатися не лише курсовою діяльністю, а й надавати методичне сприяння тим, хто займається розвитком і підтримкою російської мови в Україні», - сказав К.Косачов.