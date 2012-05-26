Регіонал: Для ухвалення мовного законопроекту у ВР не вистачило б голосів

Для ухвалення скандального законопроекту про основи мовної політики у регіоналів не вистачило би голосів, адже депутати з фракції «Реформи заради майбутнього» заявили про те, що не дадуть жодного голосу за цей законопроект. І починаючи бійку в парламенті представники опозиції про це знали. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Василь Кисельов.

«Вони знали, що закон цей не проходить, закон не про другу державну мову, нема голосів у Верховній Раді. Коли заявив Рибаков устами свого спікера, депутата Каплієнка, що жодного голосу вони не дадуть, голосів не було, і всі про це знали», – заявив Кисельов.