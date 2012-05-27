Екзит-пол: на позачергових виборах під Києвом переміг представник ПР

Про це УНІАН повідомили представники громадського об’єднання «Гуманітарна колегія», які здійснювали опитування виборців на виході з трьох виборчих дільниць.

За їхніми даними, звільнений свого часу депутатами сільради Ю.Денисенко отримав 43,5 голосів виборців, випередивши більш ніж на 2 відсотки свого найближчого конкурента – самовисуванця Олеся Кудрика, який отримав 41,3 відсотка, на третьому місці - самовисуванець Вадим Костенко з результатом у 5,1 відсотка голосів.

Усього було опитано 685 респондентів. Похибка становить 2,2 відсотка.

Представник Всеукраїнської громадської організації «Народний вирок» Ірина Ткаченко, яка серед інших була спостерігачем за ходом голосування, зазначила, що вибори відбулися без будь-яких серйозних порушень, що могли б вплинули на результати волевиявлення громадян.

Вона повідомила, що явка виборців становить близько 60 відсотків.