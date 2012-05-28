Азаров: Народ України розуміє, що провина Тимошенко абсолютно очевидна

Більшість громадян України вважають правомірним засудження екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко та не будуть через її справу протестувати під час фіналу чемпіонату Європи з футболу, котрий пройде в Україні у червні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив глава українського уряду Микола Азаров в інтерв’ю Polskie Radio.

«Під колонією з плакатами стоять 15-20 осіб – хіба це протест? Народ України розуміє, що провина Ю.Тимошенко абсолютно очевидна, що ми сьогодні, завдяки контрактам Ю.Тимошенко, купуємо газ у Росії вдвічі дорожче, ніж Німеччина», - сказав М.Азаров, котрий очолив уряд після відставки Ю.Тимошенко у березні 2010 року.

Глава уряду відзначив, що власне через такий дорогий газ влада змушена підвищувати тарифи та зростають ціни в Україні, зауваживши, що це також негативно впливає на всю українську економіку.

«І тому я на 100% переконаний, що ніяких протестів не буде», - сказав прем`єр в інтерв’ю, опублікованому 25 травня.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року київський суд засудив Ю.Тимошенко до семи років ув’язнення за перевищення повноважень під час підписання газового контракту з Росією у січні 2009 року.

Ю.Тимошенко відкидає висунуті їй звинувачення, називаючи справу проти нею «політичною вендетою» свого суперника на президентських виборах Віктора Януковича.