Лановий: Справжню економічну ситуацію ми побачимо після виборів

Після парламентських виборів фінансова ситуація в Україні стане явною, адже зараз влада її штучно підтримує. Про таке в ефірі «5 каналу»заявив колишній міністр економіки Володимир Лановий.

«Ці ініціативи, які політична влада сьогоднішня висуває: податок на багатство, зняття недоторканості – все це передвиборчий туман, який на нас черговий раз наводиться для того, щоб ми повірили у те, що ця влада впевнено контролює ситуацію. Дійсно, після виборів фінансова ситуація стане явною, такою як вона є, неприхованою. Є декілька дій влади, які сьогодні стримують реальність. В першу чергу, не купується зараз російський газ, вдвічі менше його куплено ніж в поточному році, а дефіцит торгівлі такий же самий, як і в минулому році. Коли газ почне закуплятися вдвічі більше, тоді дійсно важко буде втримати ситуацію», - заявив Лановий.

«Претензії до нашого уряду пов’язані з тим, що незалежно від того – отримає кредит Україна, чи не отримає, платіжний баланс в нас дефіцитний, ми не скорочуємо поки що споживання газу, не диверсифікуємо, не переходимо на нові технології, і бюджет не можемо звести. Тому що за сьогоднішньою податковою та митною політикою незбалансованості макропараметрів – то ВВП один, то інфляція інша. Процентні ставки, в середньому на 4-5 відсотків вищі, ніж в 2010 році. А коли ростуть процентні ставки і не кредитується економіка, виробництво не буде рости», - додав він.