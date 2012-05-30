Кличко: 3 червня мер Черновецький втрачає свою легітимність

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Зокрема, В.Кличко підкреслив, що із 3 червня мер Києва Л.Черновецький втрачає свою легітимність, і з цієї дати усі його підписи під будь-якими документами будуть недійсними. «УДАР», в свою чергу, не допустить беззаконня в столиці, тому оскаржуватиме в суді усі рішення, підписані нелегітимним мером, сказав він.

Політик висловив подив пасивністю парламентаріїв, які не поспішають призначати чергові вибори мера столиці. «Захист самоврядування у Києві - не менш важливе питання, аніж захист мови», – переконаний В.Кличко. Він запевнив, що партія «УДАР» домагатиметься повернення киянам права обирати дієвого міського голову.

«Кияни не розуміють, чому містом править президентський намісник. Тому наша політична сила у парламенті добиватиметься в першу чергу змін до закону про столицю, аби повернути Києву самоврядування», – пообіцяв лідер «УДАРу». Він нагадав, що разом з колегами по фракції в Київраді неодноразово судився з Л.Черновецьким щодо його прогулів, невиконання посадових обов’язків, інших системних порушень, однак чинна влада всіляко підтримує в цих спорах саме Л.Черновецького. «Давайте називати речі своїми іменами: Попов покриває Черновецького, бо вони – одна команда», – переконаний В.Кличко.

Політик також нагадав, що днями представники БЮТ перереєстрували в парламенті постанову про призначення виборів мера Києва, однак невідомо, коли профільний парламентський комітет розгляне це питання, і коли постанова може потрапити у сесійну залу.

«Міський владі таке затягування виборів грає лише на руку. Сьогодні адміністрація робить все, аби підняти рейтинг представника влади в Києві Попова, адже відомо, що розрив між основними конкурентами сьогодні складає приблизно 10 відсотків. І тільки тому вибори мера в Києві не проходять, – зазначив В.Кличко. – Якщо ВР відповідальна, в чому є великі сумніви, вибори мера мають бути призначені на осінь 2012 року».