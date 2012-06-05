Опозиція залишила сесійну залу ВР - «щоб повернутися разом з людьми»
11:09, 05 червня 2012Політика
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Опозиційні депутати залишили сесійну залу Верховної Ради на знак протесту проти ухвалення в першому читанні мовного законопроекту.
|Шкіль обіцяє повернутися з людьми
Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Андрій Шкіль заявив: «Нема що робити тут разом з вами, з тими, хто зраджує власний народ, хто примушує зраджувати тих, хто хотів би служити Україні».
«Але ви їх купуєте, тиснете, ґвалтуєте, тому я наголошую на тому, що працювати з вами у сесійній залі зараз тут ми не збираємось», - наголосив А.Шкіль.
За його словами, у зв’язку з цим опозиція залишає сесійну залу, і «йдемо для того, щоб повернутися сюди разом з людьми».
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