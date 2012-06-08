Хармс розписав процедури Тимошенко і повертається в Берлін

Лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс, який у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» лікує екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, сьогодні їде з Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов.

За його словами, Л.Хармс залишить Харків сьогодні ввечері.

О.Толстанов зауважив, що на сьогодні невідомо, хто саме з лікарів берлінської клініки «Шаріте» і коли прибуде до Харкова для продовження лікування Ю.Тимошенко.

Він зазначив, що приїзд наступного лікаря Ю.Тимошенко очікується приблизно 20-21 червня.

О.Толстанов підкреслив, що до приїзду наступного лікаря Л.Хармс розписав всі необхідні протоколи процедур.

При цьому заступник міністра зазначив, що тривала відсутність німецького лікаря свідчить про певний рівень довіри до українських фахівців, як німецьких спеціалістів, так і самої пацієнтки.

О.Толстанов підкреслив, що 9 червня минає місяць з того часу, коли Ю.Тимошенко була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. Заступник міністра наголосив, що за цей час «абсолютно всі рекомендації міжнародної медичної комісії (щодо надання Ю.Тимошенко медичної допомоги – УНІАН) виконувалися та контролювалися».

Як повідомляв УНІАН, 9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». Першим лікуючим лікарем Ю.Тимошенко був лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс. 21 травня його замінила також лікар клініки «Шаріте» Анетт Райсхауер. Вона займалася лікуванням Ю.Тимошенко до 27 травня.

2 червня Л.Хармс знову прибув до Харкова, щоб продовжити лікування екс-прем’єра.