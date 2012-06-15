Більшість виборців хочуть більше 500 грн. за голос (опитування)

Таку думку директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва І.Бекешкіна висловила на брифінгу у Києві, на якому були представлені результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи».

За її словами, опитування показало, що “більшість виборців хоче більше як 500 гривень” за голос. “Але ж це предмет торгу, я думаю”, - додала експерт.

Голова Комітету виборців України Олександр Черненко вважає, що з ціною голосу виборця “будуть дуже різні історії в кожному окрузі”. “Там, де велика конкуренція, ресурсні кандидати, там, безперечно, буде більше ціна, а там, де явний лідер - буде менша”, - додав він. За словами голови КВУ, бюджети виборчих кампаній у місті і в селі також є різними, тому “якісь універсальні цифри важко назвати”.

Водночас О.Черненко висловив переконання, що з офшорних зон на вибори в Україну надійде понад мільярд доларів.

Директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар зазначила, що на сьогодні, хоча офіційно виборча кампанія ще не розпочалася, партії вже проводять агітацію.

“Звідки ці гроші? Звичайно, це спосіб яскравої демонстрації корупційності політичного процесу в Україні”, - вважає вона.

“Є велика спокуса порахувати, хоча б прикинути, кількість тих бордів і тієї реклами, яка йде в найдорожчий прайм-тайм в ході футбольних матчів, і відповідно ціна голосу для таких політичних сил буде, звісно, вищою ніж для тих, хто стартуватиме пізніше”, - сказала експерт.

При цьому вона додала, що “вже ми бачимо активну кампанію Медведчука, Королевської, стартувала об’єднана опозиція і Партія регіонів, і є серйозні підстави поставити питання до політиків, а звідки такий ресурс?”.

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За даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи», які були оприлюднені сьогодні, на запитання: “Як ви вважаєте, чим є агітація, що супроводжується наданням виборцям коштів, товарів або послуг (безоплатно чи на пільгових умовах)?”, 62,9% опитаних відповіли, що вважають це порушенням законодавства, за яке передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. 17,6% респондентів вважають, що це “дозволений законодавством та широко розповсюджений спосіб ведення агітації”. 19,5% осіб було “важко відповісти”.

Опитування проводилося з 31 травня по 6 червня. Було опитано 2009 респондентів в усіх областях України, Києві та Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95%.