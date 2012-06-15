Двох російських фанів варшавський суд відправив за грати

Про це РІА Новостиповідомив прес-секретар Варшавського окружного суду Войчех Малек.

За його словами, суд центрального району Варшави Середмістя виніс у четвер 23 вироки, з яких тільки один виправдальний.

Серед засуджених двоє громадян Російської Федерації та двоє громадян Іспанії. Всі вони засуджені до тюремного ув`язнення ", - сказав він.

Як повідомили в посольстві РФ у Варшаві, зараз із судів надходить інформація про вироки, яка буде узагальнена пізніше.

Раніше в четвер повідомлялося, що Варшавський районний суд засудив 20-річного москвича Дмитра Абрамова до трьох місяців тюремного ув`язнення за бійку перед матчем Росія - Польща.

Як уточнив прес-секретар Варшавського окружного суду, один з росіян засуджений до трьох місяців позбавлення волі, другий - до двох.

Ще четверо росіян будуть чекати суду за гратами, тому що в їхній справі виявилося недостатньо доказів. Суд району Прага-Полудня заарештував їх на три місяці, щоб дати поліції завершити розслідування, яке потребувало більше часу, сказав прес-секретар окружного суду Варшава-Прага Марчін Лоховскій.