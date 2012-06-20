Костенко домовився з Ющенком, що ніхто не буде №1

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

За словами Ю.Костенка, це буде свого роду відтворення «в якійсь мірі моделі НРУ за перебудову, з якої починалася незалежна Україна».

На уточнююче запитання, на базі якої політичної партії буде це об’єднання, оскільки участь блоків неможлива у виборах до ВР, Ю.Костенко зазначив: «Це не так важливо, ще на сьогодні не завершені дискусії».

За його словами, він вже більше року веде переговори з лідером «Нашої України» Віктором Ющенком «щодо створення української політичної сили». «І ми домовилися, що ніхто з нас не є претендентом номер один, бо це не іменний блок», - зазначив Ю.Костенко.

За його словами, йдеться про «політичну силу, яка потрібна для України, а не для Костенка, чи Ющенка».

Він підкреслив, що необхідно створити «для України правоцентристську політичну партію, яка матиме рано чи пізно свою більшість у Верховній Раді України».

На запитання, які шанси, що дане об’єднання партій на базі однієї з них пройде до ВР, Ю.Костенко відповів: «На цих виборах пройде, але не буде мати більшості в парламенті».