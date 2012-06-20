Костенко домовився з Ющенком, що ніхто не буде №1
Лідер Української народної партії Юрій Костенко наголошує, що УНП, «Наша Україна», Конгрес українських націоналістів, партія «Собор» та ряд громадських організацій, об’єднавшись, планують йти на парламентські вибори разом.
Про це він повідомив у коментарі УНІАН.
За словами Ю.Костенка, це буде свого роду відтворення «в якійсь мірі моделі НРУ за перебудову, з якої починалася незалежна Україна».
На уточнююче запитання, на базі якої політичної партії буде це об’єднання, оскільки участь блоків неможлива у виборах до ВР, Ю.Костенко зазначив: «Це не так важливо, ще на сьогодні не завершені дискусії».
За його словами, він вже більше року веде переговори з лідером «Нашої України» Віктором Ющенком «щодо створення української політичної сили». «І ми домовилися, що ніхто з нас не є претендентом номер один, бо це не іменний блок», - зазначив Ю.Костенко.
За його словами, йдеться про «політичну силу, яка потрібна для України, а не для Костенка, чи Ющенка».
Він підкреслив, що необхідно створити «для України правоцентристську політичну партію, яка матиме рано чи пізно свою більшість у Верховній Раді України».
На запитання, які шанси, що дане об’єднання партій на базі однієї з них пройде до ВР, Ю.Костенко відповів: «На цих виборах пройде, але не буде мати більшості в парламенті».