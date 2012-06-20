Сьогодні партія Гриценка стане в лави Об'єднаної опозиції

Про це газету «Экономические известия» повідомив А.Гриценко.

Видання зазначає, що він відмовився розголошувати умови об'єднання з етичних причин. «Спочатку ми маємо завершити переговори і разом зробити заяву» - сказав А.Гриценко.

«Його партії дістався щасливий сьомий номер», - заявив виданню лідер партії «Реформи і порядок» Сергій Соболєв. За його словами, головною вимогою до партій - членів Об'єднаної опозиції - є те, що «ніхто з них не має права висувати окремий список мажоритарних кандидатів». Усі партії беруть участь у єдиному партійному списку «Батьківщини» і в узгодженому мажоритарному списку.

«Питання про кількість місць у списках вирішується індивідуально», - зазначив С.Соболєв. Він підтвердив, що ті ж умови висуваються під час переговорів, які Об'єднана опозиція веде з лідером Європейської партії, народним депутатом від НУ-НС Миколою Катеринчуком.

С.Соболєв також зазначив, що переговори про взаємну підтримку ведуться і з лідером Меджлісу кримськотатарського народу депутатом від НУ-НС Мустафою Джемілєвим.

Газета зазначає, що до участі в Об'єднаній опозиції виявляли зацікавлення партія «Християнсько-демократичний союз» Давида Жванії і партія Віктора Балоги «Єдиний центр». Але переговори з ними не ведуться.

Як відомо, на сьогодні в Об'єднану опозицію «Батьківщина» входять шість партій: «Батьківщина», «Фронт Змін», партія «Реформи і порядок», Народний Рух України, «За Україну!» «Народна самооборона». Головою політради опозиційного об'єднання є Арсеній Яценюк, а головою виборчого штабу - Олександр Турчинов. Ця політична сила має намір брати участь у парламентських перегонах від імені партії «Батьківщина», оскільки участь блоків у виборах заборонена.