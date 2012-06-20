Гриценко влився в Об’єднану опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на брифінгу А.Гриценко, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов та лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

За словами А.Гриценка, 15 червня був підписаний документ про засади входження партії «Громадянська позиція» до складу Об’єднаної опозиції.

Цими засадами передбачено, що партії, які увійшли до Об`єднаної опозиції, формують спільну програму дій з метою розбудови незалежної держави на основі європейських цінностей.

«Лідери партій, що об’єдналися, публічно заявляють про те, що на момент об’єднання вони не мають зобов’язань ні перед владою, ні перед спонсорами партій, які б обмежували їх у реалізації спільної програми дій», - йдеться у документі, підписаному О.Турчиновим, А.Яценюком та А.Гриценком.

Також лідери партій публічно заявляють, що «не погодяться на будь-які кадрові пропозиції, якщо такі надійдуть від нинішньої влади, щодо їхнього призначення на керівні посади в уряд чи інші виконавчі структури».

Крім того, лідери партій несуть персональну відповідальність за тих людей, яких вони пропонують до керівних органів Об’єднаної опозиції чи кандидатами від неї.

Кожен кандидат від опозиції ще до з’їзду письмово зобов’язується, «що, ставши депутатом, за жодних умов не залишить фракцію і не погодиться на жодну кадрову пропозицію від влади всупереч рішенню ради Об’єднаної опозиції».

А.Гриценко на брифінгу заявив, що «Віктор Янукович є найбільшим фактором, який об’єднує опозицію». Він підкреслив, що «будь-які непорозуміння та протиріччя, які були раніше ми списуємо, ставимо крапку і спільно рухаємося вперед (йдеться про партії, які увійшли до об’єднаної опозиції – УНІАН)».

А.Гриценко наголосив, що документом передбачено, що кожен кандидат від об’єднаної опозиції має ще до з’їзду оприлюднити автобіографію, декларацію про статки та документи про освіту. За його словами, в автобіографії має бути вказано, що він є громадянином України і не має громадянства іншої держави. А.Гриценко також підкреслив, що об’єднана опозиція співпрацюватиме з організаціями «Чесно», САМ та ОПОРА.

При цьому А.Яценюк підкреслив, що об’єднана опозиція вийшла «на завершальний етап формування». Він сказав, що в Україні «фактично сформувалась двохполюсна модель – з одного боку це Янукович і партія влади, а з іншого – це об’єднана опозиція».

Він також підкреслив, що «присутність Анатолія Степановича (йдеться про А.Гриценка – УНІАН) в лавах об’єднаної опозиції додасть нам інтелектуального потенціалу, силового, і впевненості в нашій перемозі».

На запитання щодо можливого приєднання партій Миколи Катеринчука та Юрія Кармазіна до об’єднаної опозиції, Олександр Турчинов відповів ствердно і додав: «Ми не виключаємо, що в Україні є політики, які не ставлять до об’єднаної опозиції вимоги щодо списків, щодо округів, які разом з нами готові до боротьби, до протистояння і перемоги над режимом Януковича».

О.Турчинов також наголосив, що можливе приєднання інших партій до об’єднаної опозиції.