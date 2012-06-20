Лавринович думає, що закордонні суди для Януковича - не указ

13:58, 20 червня 2012
Політика
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 Міністр юстиції України Олександр Лавринович вважає необов’язковим виконання можливого рішення закордонних судів за позовом Тимошенко щодо заяви Януковича про її причетність до вбивства Щербаня. 

Олександр Лавринович
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Кабінеті міністрів.

«Це не до мене. Якщо хтось хоче судитись за кордоном, це є питання суверенітету, в тому числі юридичного. Якщо, скажімо, громадяни Сінгапуру чи Зімбабве почнуть подавати до українських судів, з’ясовуючи свої стосунки, я думаю, що у вас реакція буде прогнозованою. Це, що пропонується, нічим не відрізняється», - сказав О.Лавринович, відповідаючи на уточнююче запитання, що робитиме Україна у разі задоволення такого позову.

О.Лавринович наголосив: «Є питання державного суверенітету кожної держави, є питання юридичного суверенітету, є питання правових систем. У нас є обов’язкове виконання лише тих рішень, які за міжнародними договорами, конвенціями держава взяла на себе зобов’язання виконувати».

 

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