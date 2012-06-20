Лавринович думає, що закордонні суди для Януковича - не указ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Кабінеті міністрів.

«Це не до мене. Якщо хтось хоче судитись за кордоном, це є питання суверенітету, в тому числі юридичного. Якщо, скажімо, громадяни Сінгапуру чи Зімбабве почнуть подавати до українських судів, з’ясовуючи свої стосунки, я думаю, що у вас реакція буде прогнозованою. Це, що пропонується, нічим не відрізняється», - сказав О.Лавринович, відповідаючи на уточнююче запитання, що робитиме Україна у разі задоволення такого позову.

О.Лавринович наголосив: «Є питання державного суверенітету кожної держави, є питання юридичного суверенітету, є питання правових систем. У нас є обов’язкове виконання лише тих рішень, які за міжнародними договорами, конвенціями держава взяла на себе зобов’язання виконувати».