ЗМІ: Офіційний Лондон бойкотує чвертьфінал Євро-2012 у Києві
17:53, 20 червня 2012Політика
4444 0
Жоден з членів уряду Великобританії не буде присутній у Києві на матчі чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу з участю англійської збірної.
Британський уряд тримає слово
Офіційний Лондон висловлює занепокоєння вибірковим правосуддям в Україні.
Про це сказано в заяві адміністрації прем'єр-міністра Великобританії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Guardian.
Раніше британські міністри заявили, що не відвідуватимуть матчі своєї збірної на груповому етапі чемпіонату.
Тоді повідомлялося, що відвідування ігор на пізніших стадіях турніру залежать від завантаженості міністрів перед Олімпіадою в Лондоні і посилення занепокоєння щодо вибіркового правосуддя в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter