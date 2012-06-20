ЗМІ: Офіційний Лондон бойкотує чвертьфінал Євро-2012 у Києві

Офіційний Лондон висловлює занепокоєння вибірковим правосуддям в Україні.

Про це сказано в заяві адміністрації прем'єр-міністра Великобританії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Guardian.

Раніше британські міністри заявили, що не відвідуватимуть матчі своєї збірної на груповому етапі чемпіонату.

Тоді повідомлялося, що відвідування ігор на пізніших стадіях турніру залежать від завантаженості міністрів перед Олімпіадою в Лондоні і посилення занепокоєння щодо вибіркового правосуддя в Україні.