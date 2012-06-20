Фесенко вважає, що опозиціонери підтримують «сумну традицію»

Опозиційні партії, які відмовилися взяти участь в роботі Конституційної асамблеї, зможуть вплинути на внесення змін до Основного закону в новому складі парламенту.

Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, якого цитує Gazeta.ua.

"Опозиція зможе вплинути на конституційний процес вже в новому складі Верховної Ради з точки зору наявності конституційної більшості для ухвалення тих чи інших змін в Основний закон. Також депутати зможуть створити в парламенті власну конституційну комісію, яка буде впливати на формулювання остаточної редакції конституційних змін, запропонованих асамблеєю ", - сказав політолог.

Він зазначив, що в разі відсутності у Партії регіонів у новому складі ВР трьохсот голосів, прийняття запропонованих Конституційною асамблеєю змін до Основного закону без опозиційних фракцій стане неможливим.

На думку політолога, зараз необхідно уникати політичних пристрастей і спокійніше ставитися до конституційного процесу.

В.Фесенко також зазначив, що відсутність представників опозиції в складі Конституційної асамблеї вже стала "сумною традицією", оскільки за попереднього президента Віктора Ющенка на той час опозиційна Партія регіонів також відмовилася долучитися до внесення змін в Основний закон.