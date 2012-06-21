Батьківщина: за наклепи на Тимошенко брехун з Банкової відповість у суді

Про це йдеться в заяві прес-служби партії, переданій УНІАН.

“Ми обурені маніакальною впертістю Віктора Януковича, який майже щодня порушує презумпцію невинуватості та продовжує в іноземних ЗМІ заявляти про нібито причетність Юлії Тимошенко до якихось кримінальних справ. Наголошуємо, що ця, нібито причетність, існує у фантазіях представників режиму Януковича, які фальсифікуючи справи проти екс-прем‘єр-міністра, намагаються видати бажане за дійсне”, – йдеться у заяві.

У “Батьківщині” наголошують, що “увесь світ вже дав оцінку цим фантазіям, назвавши сфабриковані проти лідера опозиції справи політично вмотивованими та політичним переслідуванням”.

Також у партії нагадують «Банковій, що за неправду, навіть в іноземних ЗМІ, брехунам доведеться відповідати в непідконтрольних режиму судах”.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович в інтерв'ю німецькому журналу SUPERillu заявив, що світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як екс-прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко.

Відповідаючи на запитання про можливе помилування екс-прем'єра, зокрема, звільнення від подальшого відбування покарання, В.Янукович сказав: "Коли це кримінальна справа буде закінчена, переді мною постане питання, як бути далі. Я шукатиму можливість для гуманного вирішення".

"У всьому світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як Юлія Тимошенко. Але зараз важливо прояснити цю справу з юридичної точки зору", - заявив Президент, додавши, що українська сторона запитує для цього експертну оцінку американської компанії Skadden.