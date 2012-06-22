Томенко: розмови про російську мову потрібні регіоналам тільки на час виборів

Про це він заявив в коментарі УНІАН, коментуючи відповідну заяву члена фракції Партії регіонів Вадима Колесніченка.

«Внесення змін до Конституції про двомовність немає жодних шансів», - сказав віце-спікер.

За словами М.Томенка, це не перша і не остання подібна заява Партії регіонів, яка виникає тільки в період виборчої кампанії.

В той же час, нагадав віце-спікер, для внесення змін до Конституції потрібно 300 голосів. М.Томенко наголосив, що за сумнозвісний мовний законопроект шляхом фальсифікацій та маніпулюванням картками депутатів ледве набралося 226 голосів, то 300 голосів не існує в принципі.

«Я переконаний, що в наступному парламенті не буде антиукраїнської більшості і тим більше 300 голосів для зміни статті 10 Конституції», - сказав він. Віце-спікер нагадав, що розділ 1 Конституції чітко визначає, що державною мовою є українська мова і передумовою змін є необхідність підтримки парламенту з подальшим затвердженням на референдумі.

«Тому вірогідність внесення змін до Конституції про державну мову близька до нуля», - додав М.Томенко.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня народний депутат від Партії регіонів В.Колесніченко, заявив, що фракція ПР домагатиметься внесення змін до Конституції України щодо запровадження двох державних мов в державі.

«Фракція Партії регіонів і Партія регіонів наполягатимуть, щоб ми, нарешті, перейшли до легалізації існуючої в Україні двомовності, і під час роботи Конституційної асамблеї ми будемо домагатися того, щоб в склад нової Конституції увійшло формулювання про те, що в Україні діє дві державні мови – російська та українська», - сказав він.