Шуфрич став членом Національного Олімпійського комітету

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували усі члени НОК України, присутні на засіданні Генасамблеї.

При цьому президент НОК України Сергій Бубка нагадав, що до цього Л.Супрун обрали почесним президентом Федерації фігурного катання.

Іншим своїм рішенням Генасамблея НОК України обрала членом НОК президента Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича.

Окремим рішенням члени Генасамблеї обрали Н.Шуфрича до складу Виконкому НОК України.

Перед цим С.Бубка пояснив, що за статутом Виконком НОК має нараховувати 29 членів. До цього у складі цього органу була вакансія, й аби її заповнити, до складу Виконкому обрали Н.Шуфрича.