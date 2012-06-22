Тігіпко: ми не підемо на те, щоб робити дві національні мови

Як передає кореспондент УНІАН, С.Тігіпко зазначив при підході до преси: «З мовного питання нам роздирати країну не можна. Ми повинні зробити так, щоб всі почувалися комфортно».

За словами віце-прем'єр-міністра України, законопроект «Про основи державної мовної політики» вже пройшов перше читання, і він дасть можливість розвиватися всім мовам тих народів, які живуть в Україні.

«Я вважаю, що ніякої самоізоляції у зв'язку з мовним питанням не повинно бути, тому що будь-яка самоізоляція, - це втрата економічного зростання, це втрата економіки», - додав С.Тігіпко.

На думку міністра, керівництво країни повинне зробити так, щоб «всі люди, які розмовляють різними мовами, які живуть в Україні, могли розвивати свою культуру, могли почуватися комфортно в своїй країні». Він також заявив про неприпустимість ізоляції за мовною ознакою. «Відокремитися, зробити самоізоляцію країни, навіть виділяти одну мову - ту ж українську - не можна», - уточнив С.Тігіпко.

Як вважає міністр, сьогодні не треба йти на введення двох національних мов. «Ми не підемо на те, щоб робити дві національні мови, тому що це призведе до непотрібних розмов», - уточнив С.Тігіпко.

Відповідаючи на запитання про те, чи треба зараз вносити зміни до Конституції, С.Тігіпко запропонував спочатку прийняти закон «Про основаи державної мовної політики».

«Давайте спочатку приймемо закон, а після подивимося, чи потрібні такі зміни, чи ні», - наголосив С.Тігіпко.