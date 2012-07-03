У Тернополі молодь виявила готовність до радикальних дій

Як передає кореспондент УНІАН, акція, у якій взяли участь близько 30 осіб, проходила виключно під національними прапорами, без прапорів партій.

На завершення пікету його учасники кинули до смітника перед входом у будівлю ОДА опудало ініціатора мовного законопроекту, народного депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка, відірвали йому голову та закидали туфлями.

«Такими діями ми хочемо підкреслити готовність молоді до активних і радикальних дій. Для захисту національних інтересів пора діяти, як наші діди і прадіди. У Києві політики змагаються, хто привезе на мітинг більше партійних прапорів. Насправді ж потрібно діяти, а не приводити своїх активістів, які й так вже мають переконання, і виступати перед ними», – переконаний організатор акції Василь Мудло.