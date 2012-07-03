Шевченко назвав двох кандидатів опозиції на Чернігівщині

А також діє неформальна заборона на розміщення агітаційних матеріалів опозиції на зовнішніх носіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Чернігові заявив народний депутат Андрій Шевченко.

На думку А.Шевченка, ситуація не Чернігівщині не є винятковою у всеукраїнському масштабі. Зокрема, за його словіами, на Київщині бігборди об'єднаної опозиції зривають через кілька годин після розміщення невідомі команди, а на Черкащині – їх обливають фарбою.

"Ми вибори збираємося вигравати не бігбордами і не ефірами, але повноцінний доступ до преси дуже важливий", - наголосив народний депутат, додавши, що не всі налаштовані, щоб це була повноцінна кампанія, щоб це було змагання ідей та програм.

Присутній на прес-конференції керівник обласного виборчого штабу «Батьківщини», депутат облради Олександр Кодола зауважив, що між представниками рекламних агенцій та політсилою були укладені попередні домовленості щодо розміщення бігбордів, але потім представники агенцій не виконали домовленості і послалися на те, що від ОДА надійшла відповідна вказівка.

О.Кодола, не назвав конкретних компаній, які відмовилися розміщувати зовнішню рекламу "Батьківщини".

Водночас, в апараті ОДА УНІАН повідомили, що ніякого відношення до розміщення політичної реклами не мають.

В свою чергу А.Шевченко пояснив перешкоди для опозиції в області тим, що опоненти відчувають силу і потенціал опозиції на Чернігівщині.

"У нас є усі шанси розраховувати на перше місце за партійними списками та отримати серйозне представництво від мажоритарних округів", - зазначив політик.

Зокрема, А.Шевченко розраховує, що кандидати від опозиції переможуть у всіх 6-ти мажоритарних округах Чернігівської області. Але поки що він назвав прізвища тільки двох претендентів – народних депутатів Валерія Дубіля та Віталія Коржа, які балотуватимуться, відповідно, по 205-му та 206-му мажоритарних округах Чернігівщини.