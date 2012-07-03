Опозиція вимагає розказати, куди пішли гроші на Євро
Опозиція вимагає створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує, куди було витрачено 10 млрд доларів, які надійшли на будівництво об’єктів Євро-2012 «з кишень 46 млн українців».
Це заявив на засіданні парламенту народний депутат, голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.
Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що «українці мають право знати, куди пішли ці кошти, і притягти до відповідальності тих, хто розкрав 10 млрд доларів».
За словами А.Яценюка, провівши Євро-2012, «українці пройшли тест на європейськість». «Ми дійсно довели, що ми - європейська держава. Проте, українська корумпована й авторитарна влада такий тест на європейськість не пройшла», - переконаний А.Яценюк.
Він підкреслив, що через нинішню владу не підписано угоду з Європейським Союзом про політичну асоціацію та про зону вільної торгівлі.
А.Яценюк наголосив: «Євро пройшло, час каміння розкидати закінчився, тепер будемо збирати каміння».
За його словами, парламентська більшість намагається позбавити українців рідної мови, з грубими порушеннями Конституції України був ухвалений у першому читанні мовний законопроект.
Як заявив А.Яценюк, «прийде час, коли не буде Президента Януковича. Прийде час, коли Партія регіонів залишиться тільки в історичному довіднику Верховної Ради України. Прийде час, коли більшість із тих, які сьогодні сидять за цими лавами (у сесійній залі ВР – УНІАН) і мають значки народних депутатів України, не будуть народними депутатами України. Прийде час, коли ваші діти і внуки прийдуть і зададуть вам просте запитання: тату чи діду, чому ти продав Україну, чому ти продався Януковичу?».