У БЮТ поповнення: повернення "блудного" Богдана

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення на засіданні Верховної Ради зробив голова Верховної Ради України Володимир Литвин на підставі особистої заяви Р.Богдана.

Як повідомляв УНІАН, Р.Богдан був обраний до парламенту за списком Блоку Юлії Тимошенко.

Взиму 2011 року його Р.Богдана і ще шістьох депутатів було виключено із фракції "БЮТ-Батьківщина" за голосування за Закон “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.