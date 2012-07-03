Янукович не виступатиме перед ВР: завелике звернення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу народний депутат, представник Президента у ВР Юрій Мірошниченко, відповідаючи на запитання журналістів, чи презентуватиме В.Янукович у ВР своє послання.

За словами Ю.Мірошниченка, дане послання буде роздано народним депутатам.

Ю.Мірошниченко повідомив, що серед обов’язків Президента України є обов’язок на щорічне послання. «Форма, в якій презентується це послання, може бути у вигляді виступу Президента України, але враховуючи, що цей документ складає велику кількість сторінок, його оголосити навіть технічно буде дуже складно», - пояснив він.

За словами Ю.Мірошниченка, В.Янукович у цьому посланні «спирався на роботу експертів, на роботу представників громадянського суспільства, і цей документ вийшов досить і досить об’ємним».

Він зазначив, що представник Президента у парламенті й існує для того, щоб представляти позицію глави держави і відповідати на запитання.

«Тому оптимальним режимом для презентації цього послання стала підготовка відповідного видання, передача його до офісів народних депутатів, і мій брифінг, під час якого я б відповів на всі запитання», - сказав Ю. Мірошниченко.