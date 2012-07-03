Європейський суд з прав людини задовольнив позов Луценка

Як повідомила кореспонденту УНІАН телефоном зі Страсбурга адвокат Ю.Луценка Валентина Теличенко, відповідне рішення Європейський суд виніс сьогодні під час слухань у Страсбурзі.

“Суд визнав порушення статті 5-ї (Конвенції прав людини – УНІАН) – незаконність утримання під вартою Ю.Луценка. Так само визнав наявність політичних мотивів”, - сказала В.Теличенко.

За її словами, формулювання суду є чіткими та однозначними і вказують на неприйнятність практики, яка мала місце у провадженні проти Ю.Луценка.

При цьому адвокат зазначила, що те, що було відзначено судом сьогодні, стосується і справ інших колишніх українських урядовців, зокрема, колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка, які також звернулися до Європейського суду з прав людини.

“Цим рішенням суд фактично визнав, що в Україні можливе переслідування з політичних міркувань. На жаль, віднині однозначно ясно, що Віктор Янукович увійде в історію України як Президент, при правлінні якого суд і судову систему використовували з метою вирішення політичних забаганок”, - підкреслила В.Теличенко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що не був поінформований про причини свого арешту.

17 квітня цього року палата суддів Європейського суду з прав людини провела публічні слухання за цією скаргою.