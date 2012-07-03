МЗС терпляче чекає, коли ж ВВС вибачиться за "расизм в Україні"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Я не знаю, коли ми дочекаємось вибачень від журналістів ВВС, але ми будемо добиватися цього», - сказав він.

О.Волошин повідомив, що МЗС спільно з громадськими об’єднаннями має намір організувати у липні круглий стіл на тему «Євро-2012», який відбудеться у Брюселі, і запросити на нього представників програми «Панорама» на ВВС, та ще раз вислухати їхню позицію.

«Нам дуже дивно, що досі навіть думки тисяч англійських вболівальників виявилося недостатньо, щоб визнати, що вони, м’яко кажучи, перебільшили проблему расизму в нашій країні», - сказав О.Волошин.

«Будемо розраховувати на те, що поступово практичними діями, новими репортажами, інтерв’ю, сюжетами про Україну ВВС для своєї аудиторії виправить свій імідж», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні у програмі ВВС Panorama було продемонстровано фільм, в якому йшлося про проблеми расизму і футбольного хуліганства на стадіонах України та Польщі, а колишній гравець збірної Сол Кемпбелл радив англійцям уникнути поїздки до двох східноєвропейських країн, адже додому «можна повернутися в труні».