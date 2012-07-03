Ківалов: думка адвоката Луценка не є думкою Європейського суду

«Щоб говорити про рішення Європейського суду з прав людини - треба, перш за все, бачити документи, саме рішення. Поки в пресі є лише телефонний коментар зацікавленої особи - адвоката Луценка. Це її висновки преса наводить як думку самого ЄСПЛ. Це категорично не правильно і незаконно», - заявив Ківалов.

«Я думаю, що нам всім слід приділяти більше уваги Рішенням Європейського суду і відносно Юрія Іванова, і відносно Дениса Корнєва, і відносно Лариси Карпенко - і не переводити суто юридичні питання в політичну площину», - додав Ківалов.

«Кілька днів тому Комітет ПАРЄ з юридичних питань та прав людини запропонував єдину для всіх європейських країн - учасниць Конвенції з прав людини, формулювання поняття «політичний в'язень». Це формулювання має затвердити Парламентська асамблея. Поки цього не відбудеться - всі розмови про політичних в'язнів, переслідування за політичними мотивами - порожня демагогія. Згадані у коментарі адвоката особи засуджені за кримінальними статтями. А «політична складова» - це така вдячна річ, яку можна підігнати під будь-яке поняття. Будь-який політик може сказати: мене переслідують з політичних мотивів», - заявив Ківалов.

«Я підкреслюю, щоб зробити висновок про рішення ЄСПЛ щодо Луценка, треба бачити саме рішення. Без варіантів», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що не був поінформований про причини свого арешту.

17 квітня цього року палата суддів Європейського суду з прав людини провела публічні слухання за цією скаргою.

Як повідомила кореспонденту УНІАН телефоном зі Страсбурга адвокат Ю.Луценка Валентина Теличенко, відповідне рішення Європейський суд виніс сьогодні під час слухань у Страсбурзі.

“Суд визнав порушення статті 5-ї (Конвенції прав людини – УНІАН) – незаконність утримання під вартою Ю.Луценка. Так само визнав наявність політичних мотивів”, - сказала В.Теличенко.