Охорона ВР не пускає журналістів до ложі преси

15:26, 03 липня 2012
Політика
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Охорона Верховної Ради обмежила доступ журналістів до ложі преси для того, щоб вони не стали свідками зустрічі прем’єр-міністра України Миколи Азарова з представниками фракцій парламентської більшості. 

Ложа преси
Як передає кореспондент УНІАН, майже на початку зустрічі представники охорони ВР підійшли до журналістів, які перебували у ложі преси, з проханням піти звідти. На той момент у ложі преси було декілька представників інформаційних агентств. Вони висловили обурення з приводу того, що їм забороняють перебувати на їхніх робочих місцях, і попросили привести коменданта ВР для отримання від нього офіційних пояснень, чому журналістів фактично виганяють з ложі преси.

Трохи згодом з’ясувалося, що тих журналістів, які потрапили в ложу преси, ніхто виганяти не буде, однак інших журналістів не пускають тепер до неї.

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