Охорона ВР не пускає журналістів до ложі преси

Як передає кореспондент УНІАН, майже на початку зустрічі представники охорони ВР підійшли до журналістів, які перебували у ложі преси, з проханням піти звідти. На той момент у ложі преси було декілька представників інформаційних агентств. Вони висловили обурення з приводу того, що їм забороняють перебувати на їхніх робочих місцях, і попросили привести коменданта ВР для отримання від нього офіційних пояснень, чому журналістів фактично виганяють з ложі преси.

Трохи згодом з’ясувалося, що тих журналістів, які потрапили в ложу преси, ніхто виганяти не буде, однак інших журналістів не пускають тепер до неї.