Охорона ВР не пускає журналістів до ложі преси
15:26, 03 липня 2012Політика
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Охорона Верховної Ради обмежила доступ журналістів до ложі преси для того, щоб вони не стали свідками зустрічі прем’єр-міністра України Миколи Азарова з представниками фракцій парламентської більшості.
|Журналістів попросили піти з ложи преси
Трохи згодом з’ясувалося, що тих журналістів, які потрапили в ложу преси, ніхто виганяти не буде, однак інших журналістів не пускають тепер до неї.
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