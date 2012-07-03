Луценко вимагає, щоб Кузьмін і судді відповіли за його арешт

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко звернувся із заявою до Президента України Віктора Януковича та генерального прокурора України Віктора Пшонки з вимогою виконати ухвалене сьогодні за його скаргою рішенняЄвропейського суду з прав людини, а також притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб, причетних до незаконних дій стосовно нього.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Ю.Луценка.

"Вимагаю виконання рішення Європейського суду з прав людини та притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника ГПУ Рената Кузьміна, заступника прокурора міста Івано-Франківська Сергія Войченка, суддів Печерського районного суду міста Києва Сергія Вовка, Анну Медушевську, Оксану Царевич, Марію-Маргариту Пилаєву, Вікторію Гаркаву, суддів Апеляційного суду міста Києва Івана Рибака, Валерія Одинця, Олега Присяжнюка Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Ольгу Єфімову за порушення моїх конституційних прав, що виявилося у безпідставному арешті понад 18 місяців", - йдеться у заяві.

За словами Ю.Луценка, нереагування на його заяву буде підтвердженням відсутності верховенства права в Україні та продовженням курсу політичних репресій, що відбуваються в нашій державі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценка і присудив йому 15 тисяч євро компенсації від України.

Суд, зокрема, визнав шість порушень Конвенції прав людини під час розгляду справи Ю.Луценка в Україні.

Так, згідно з рішенням Європейського суду з прав людини, визнано порушення параграфу першого статті 5-ї Конвенції прав людини щодо його арешту. На думку суду, арешт Ю.Луценка не був належним чином вивченим судом. Крім того, Євросуд встановив, що арешт Ю.Луценка “не був необхідним для попередження скоєння ним злочинів, чи втечі після цього”.

"Суд вирішив, що арешт Ю.Луценка був безпідставним і, таким чином, скоєним в порушення параграфу 1 статті 5 Конвенції", - написано у прес-релізі суду.

Щодо утримання Ю.Луценка під вартою, то Європейський суд з прав людини висловив сумнів у адекватності рішення про арешт Ю.Луценка для примушування його швидше знайомитися з матеріалами кримінальної справи проти нього. При цьому суд погодився з оцінками Ю.Луценка щодо того, що підстави для його арешту та утримання під вартою суперечили українському законодавству, яким визначається, що ознайомлення зі справою є правом, а не обов’язком обвинуваченого.

Євросуд з прав людини також зазначив, що аргументи українського уряду щодо того, що, перебуваючи на свободі Ю.Луценко міг чинити тиск на свідків через інтерв’ю в засобах масової інформації, не були належним чином пояснені українським урядом.

"Суд вирішив, що за обставин цієї справи не було виправдань для позбавлення Ю.Луценка свободи на користування правом свободи слова, що не є складом злочину”, - написано у повідомленні прес-служби суду.

Таким чином, Суд також визнав порушення параграфу 1 статті 5-ї Конвенції з прав людини щодо утримання Ю.Луценка під вартою, термін якого також не був встановлений українським судом.

Європейський суд з прав людини також дійшов висновку, що під час арешту Ю.Луценко не був поінформований щодо наявності подання про його арешт, підготовленого Генеральною прокуратурою у зв’язку з першою кримінальною справою проти колишнього міністра. Про це Ю.Луценку стало відомо лише через 20 годин після затримання, що, на думку Європейського суду з прав людини, є порушення параграфу 2 статті 5-ї Конвенції з прав людини.

Європейський суд також дійшов висновку про порушення параграфу 3 статті 5-ї Конвенції з прав людини, оскільки українські суди не вивчили законність затримання Ю.Луценка і не забезпечили судового контролю за цим процесом.

Європейський суд з прав людини також встановив порушення параграфу 4 статті 5-ї Конвенції з прав людини, що виявилося у відмові апеляційного суду розглянути без пояснення причин скаргу Ю.Луценка на його затримання, а також – у відсутності будь-якої адекватної відповіді на запит низки членів парламенту про звільнення Ю.Луценка під заставу.

Європейський суду з прав людини також відзначив справедливість обвинувачень Ю.Луценка у політичному характері процесу проти нього.

“Беручи до уваги, що він був одним з опозиційних лідерів, зрозуміло що справа Ю.Луценка притягла значну увагу. Обвинувачений у зловживанні владою, він мав право на відповідь на такі звинувачення через ЗМІ”, - написано в прес-релізі суду.

Суд звернув увагу на той факт, що прокуратура назвала спілкування Ю.Луценка з представниками ЗМІ однією з причин його арешту.

Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що він не був поінформований про причини свого арешту.

17 квітня Палата суддів Європейського суду з прав людини провела публічні слухання за цією скаргою.