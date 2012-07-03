Азаров сподівається, що у нардепів відпусток не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з представниками парламентської більшості, яка проходить у сесійному залі Верховної Ради.

М.Азаров підкреслив, що зараз - час «літніх відпусток, яких, сподіваюся, ні в кого з вас не буде, хоча всім бажаю здоров`я, але, проте, час саме зараз не для відпусток».

За його словами, щойно закінчилося Євро-2012, й потрібно все зробити для того, щоб задіяти побудовану інфраструктуру.