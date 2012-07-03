Азаров сподівається, що у нардепів відпусток не буде
15:57, 03 липня 2012Політика
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Прем`єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що народні депутати не відпочиватимуть.
|Микола Азаров зустрічається з більшістю у парламенті
М.Азаров підкреслив, що зараз - час «літніх відпусток, яких, сподіваюся, ні в кого з вас не буде, хоча всім бажаю здоров`я, але, проте, час саме зараз не для відпусток».
За його словами, щойно закінчилося Євро-2012, й потрібно все зробити для того, щоб задіяти побудовану інфраструктуру.
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