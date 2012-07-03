Регіонали: «Мы их развели, как котят»

Як пише "Українська правда", після того, як Верховна Рада ухвалила законопроект у другому читанні, регіонал Михайло Чечетов заявив: "Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах".

Автор документу, регіонал Вадим Колесніченко також висловив задоволення голосуванням.

"Ми не дали пресі розкачати цього човна питаннями буде законопроект, чи ні. Ви хотіли мордобою? Ми цього не допустили", - зазначив він.

На зауваження, що вони "кинули" народ України, Колесніченко відповів: "Ви не народ України".