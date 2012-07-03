За "мовний" закон проголосувала картка депутата, який був у цей час за кордоном

17:58, 03 липня 2012
Політика
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Народний депутат України Ігор Палиця не брав участі у голосуванні за проект Закону України "Про засади державної мовної політики" у зв`язку з його перебуванням за кордоном.

Як повідомляє прес-служба ВР, на цьому наголошується у відповідній заяві депутата, переданій до Апарату Верховної Ради України.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому закон про засади державної мовної політики, запропонований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим та Вадимом Колесніченком.   

За ухвалення відповідного рішення проголосували 248 народних депутатів із 364 зареєстрованих в сесійній залі.

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