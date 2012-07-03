Депутати вже встановлюють намети на східцях Українського Дому

Народні депутати від опозиції В’ячеслав Кириленко, Володимир Мойсик та інші, які оголосили сьогодні безстрокове голодування на знак протесту проти прийняття мовного закону, почали встановлювати намети на східцях Українського дому.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі голодуючим парламентаріям підвезли 5 невеликих наметів.

Слід зазначити, що наразі на місці події не спостерігається присутності працівників правоохоронних органів.

Замість наметів депутати поки що встановили розбірні брезентові ліжка у кількості 5 штук.