Нардеп від НУНС Ігор Палиця заявив про фальсифікацію голосування за «мовний» законопроект

«Зараз я перебуваю за кордоном у справах, пов’язаних із навчанням мого сина, і фізично не міг проголосувати «за» ухвалення цього закону», - повідомив Ігор Палиця. За словами депутата, його картка була на зберіганні в секретаріаті фракції блоку «Наша Україна-Народна Самооборона», куди він її здав на час своєї відсутності. Палиця вже сповістив про ситуацію Апарат Верховної Ради України і вимагає відповідного розслідування.

Як зазначив депутат, «країна, яка має кордони, прапор та гімн і претендує на лідерство в Європі, повинна мати єдину державну мову, і ця мова - українська».