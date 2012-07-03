Янукович хоче отримати більше підстав для розгону Ради

19:14, 03 липня 2012
Політика
1492 0

Президент України Віктор Янукович висловлюється за розширення переліку підстав для розпуску парламенту.

Янукович хоче розширити перелік підстав для розпуску Ради, president.gov.ua

Про це йдеться у щорічному посланні глави держави до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2012 році, оприлюдненому на його сайті.

Зокрема, серед основних напрямів конституційного реформування Президент виділив розширення підстав для конституційно-правової відповідальності Верховної Ради у разі її недієздатності; надання Верховній Раді можливості впливати на призначення членів Кабінету міністрів та їхню відставку, зокрема, через запровадження процедури інтерпеляції; обмеження депутатської недоторканності та інших імунітетів за професійною ознакою.

Крім того, В.Янукович вважає за доцільне встановити у новій Конституції норму про ухвалення Верховною Радою законів та інших актів більшістю від присутніх на засіданні народних депутатів за умови присутності не менше половини конституційного складу Верховної Ради.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter