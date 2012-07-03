Янукович хоче отримати більше підстав для розгону Ради

Про це йдеться у щорічному посланні глави держави до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2012 році, оприлюдненому на його сайті.

Зокрема, серед основних напрямів конституційного реформування Президент виділив розширення підстав для конституційно-правової відповідальності Верховної Ради у разі її недієздатності; надання Верховній Раді можливості впливати на призначення членів Кабінету міністрів та їхню відставку, зокрема, через запровадження процедури інтерпеляції; обмеження депутатської недоторканності та інших імунітетів за професійною ознакою.

Крім того, В.Янукович вважає за доцільне встановити у новій Конституції норму про ухвалення Верховною Радою законів та інших актів більшістю від присутніх на засіданні народних депутатів за умови присутності не менше половини конституційного складу Верховної Ради.