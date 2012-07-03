Янукович пропонує відмовитися від прив'язки гривні до долара
20:06, 03 липня 2012Політика
1290 0
Президент України Віктор Янукович пропонує відмовитися від прив`язки курсу гривні до курсу долара США.
|Янукович оприлюднив щорічне послання Президента до Верховної Ради України. Фото president.gov.ua
"Валютна стабільність вимагає: відмови від використання штучної прив`язки гривні до долара США як антиінфляційного заходу і переходу до формування гнучкої динаміки валютного курсу в межах валютного коридору", - сказано в посланні.
Президент також вважає, що валютній стабільності сприятиме підвищення прозорості процесу курсоутворення. Для цього Національний банк України повинен звітувати про обсяги щоденних валютних інтервенцій, ефективність застосовуваних заходів і причини виникнення кризових ситуацій.
В.Янукович вважає за необхідне розглянути можливість введення податку на міжнародні спекулятивні трансакції (“податку Тобіна”).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter