Президент ПА НАТО вимагає, щоб Тимошенко відпустили лікуватися за кордон

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.Ламерс заявив на брифінгу у Харкові після зустрічі із Ю.Тимошенко.

Він зазначив, що сама Ю.Тимошенко дала згоду на виїзд за кордон для лікування, а після одужання готова повернутися в Україну і нести відповідальність.

«Я ставлю вимогу і в той же час прошу, щоб Юлію Тимошенко випустили, щоб їй дали дозвіл виїхати на проходження лікування за кордоном, зокрема, у Німеччину. І вона сама сказала, що згодна на це і згодна після повного одужання повернутися в Україну», - сказав К.Ламерс.

Він підкреслив, що для одужання Ю.Тимошенко необхідні певні умови і повна довіра до лікарів і процедур, що виконуються.

За словами К.Ламерса, під час зустрічі із Президентом України Віктором Януковичем і представниками уряду України він звернеться до них з проханням «здійснити акт гуманізму щодо Юлії Тимошенко», випустивши її на лікування.

«І Україна, таким чином, зможе далі рухатися шляхом євроінтеграції», - зазначив він.

К.Ламерс наголосив, що НАТО підтримує також інших членів уряду Ю.Тимошенко, які зараз знаходяться в ув’язненні.

«Я буду докладати зусиль, щоб пані Тимошенко і всі колишні члени її уряду, у тому числі екс-міністр оборони, колишній міністр внутрішніх справ (з міністром екології вже знайдено більш-менш вихід), щоб вони знову отримали певний шанс», - сказав К.Ламерс.

«Я говорив про те, що ми підтримуємо всіх тих хворих, хто одержав шкоду для власного здоров’я, перебуваючи у відповідних умовах. Вони повинні отримати умови для справжнього лікування, коли вони довіряють лікарям і процедурам, які здійснюються», - додав президент ПА НАТО.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що українським законодавством не передбачено виїзд ув’язнених для лікування за кордон, К.Ламерс наголосив: «Правові засади для цього у Президента можуть знайти». Він, зокрема, згадав про можливість помилування Ю.Тимошенко.

«Юлія Тимошенко сама повідомила про декілька можливостей для здійснення її лікування. Президент може зробити у різні способи, наприклад, шляхом помилування. Таким чином, він міг би надіслати гуманітарний сигнал і дати можливість скористатися Ю.Тимошенко шансом відновити своє здоров’я там, де вона відчуватиме довіру, і повернутися назад, у свою країну», - сказав К.Ламерс.

За словами президента ПА НАТО, якщо керівництво України не відреагує на ці заклики, він продовжуватиме намагатися у рамках Парламентської асамблеї НАТО вкотре озвучити ці вимоги.