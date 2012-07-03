«Беркут» залишив територію навколо Українського дому

Співробітники спецпідрозділу «Беркут» залишили територію навколо Українського дому.

Як передає кореспондент УНІАН, на сходах триває акція протесту. Один із підрозділів «Беркуту» вирушив у напрямку Хрещатика, а два інших перемістилися на Трьохсвятительську вулицю. Згодом туди під’їхав спеціальний автобус. Зараз біля Українського дому залишаються лише представники охорони громадського порядку.

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