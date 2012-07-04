Закон про мови не можуть передати Януковичу без підпису Литвина

Відповідаючи на уточнююче питання агентства УНІАН, що якщо голова ВР не підпише мовний закон, він не може бути направлений до Адміністрації Президента, О.Єфремов сказав: «Ну якщо не підпише, то, звичайно, ні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Литвин заявив про свою відставку з посади голови ВР.

В.Литвин зазначив, що вчора на 14.30 його запросили на нараду до Президента України і в цей час прийняли скандальний закон.