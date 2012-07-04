Закон про мови не можуть передати Януковичу без підпису Литвина
12:15, 04 липня 2012Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов підтвердив, що якщо голова Верховної Ради не підпише мовний закон, то він не може бути направлений на підпис Президенту України Віктору Януковичу.
Єфремов підтвердив
Відповідаючи на уточнююче питання агентства УНІАН, що якщо голова ВР не підпише мовний закон, він не може бути направлений до Адміністрації Президента, О.Єфремов сказав: «Ну якщо не підпише, то, звичайно, ні».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Литвин заявив про свою відставку з посади голови ВР.
В.Литвин зазначив, що вчора на 14.30 його запросили на нараду до Президента України і в цей час прийняли скандальний закон.
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