Литвин подав у відставку і залишив ВР

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин подав у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

В.Литвин зазначив, що вчора на 14.30 його запросили на нараду до Президента України.

«Ці заходи закінчилися десь близько 20 години і в той же час, як сказав один народний депутат України, «ми розвели їх, як кошенят». Розвели, насамперед, мене. Але, за великими рахунком, розвели Україну, розвели народ. І я думаю, що оці плоди оцього розводу ми ще будемо пожинати», - підкреслив В.Литвин.

Він зазначив, що за таких обставин «прошу розглянути питання і прийняти рішення про мою відставку». Ці його слова зустріли оплесками присутні у ложі журналістів та помічників.

В.Литвин попросив поставити це питання в порядок денний роботи ВР.