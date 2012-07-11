ЗМІ: На Банковій подумують затягнути «газові» паски до 2018 року

Українська сторона схиляється до того, що переговори з Росією про зниження ціни на газ стануть можливими тільки після 2018 р., повідомляє "Коммерсант" з посиланням на своє джерело в Адміністрації Президента.

"У нас все частіше лунає думка, що варто затягнути паски і дочекатися 2018 року, після чого підписати новий, реалістичний контракт", - пояснив співрозмовник видання.

"За усіма прогнозами, нафти по 150 доларів не передбачається, а значить, не буде і надхмарних цін на газ, отже екстреної необхідності змінювати договір за всяку ціну Україна не має. Хоча ми, як і раніше, наполягаємо, що нинішня вартість - неринкова", - додав інший співрозмовник "Коммерсанта".

Нагадаємо, що у другому кварталі 2012 року ціна російського газу для України становила 425 дол. США за 1 тис. куб. м, а в третьому становитиме 426 дол. США за 1 тис. куб. м.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між російським «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально, залежно від динаміки світових цін на нафту.